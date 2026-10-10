Онищенко рассказал, как побороть депрессию: Алкоголь не успокоит и не расслабит

Академик Геннадий Онищенко назвал главные способы профилактики депрессии.В честь Всемирного дня психического здоровья, который отмечается ежегодно 10 октября, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко перечислил основные способы борьбы с депрессией и профилактики стресса.
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