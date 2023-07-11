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Тульская область откроет новую школу в Мариуполе к 1 сентября

Тульская область откроет новую школу в Мариуполе к 1 сентября

Тульские строители продолжают ремонт школы на 1 229 мест в Левобережном районе Мариуполя. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания рассказала министр строительства региона Кира Игнатчик, передал корреспондент Тульской службы новостей.

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