Гроб с телом Иона Друцэ выставлен в Национальном театре имени Михая Эминеску

"В связи с указом президента Республики Молдова Майи Санду об объявлении 2 октября днем национального траура в знак глубокой скорби, вызванной смертью прозаика, драматурга и эссеиста Иона Друцэ, Министерство культуры объявляет программу похорон, разработанную в соответствии с волей писателя, чтобы отдать ему последнюю дань уважения: 1.