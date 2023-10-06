Жильцы дома в Антипихе о восстановительных работах: «Строители решили просто стянуть огромные трещины»

Жильцы дома по адресу Боровая, 6 в Антипихе в ходе разговора с корреспондентами ZAB.RU рассказали о восстановлении повреждённого при взрыве газа здания – по их словам, строители решили стянуть трещины в несколько сантиметров и возводить новые этажи.