Жильцы дома в Антипихе о восстановительных работах: «Строители решили просто стянуть огромные трещины»

Жильцы дома по адресу Боровая, 6 в Антипихе в ходе разговора с корреспондентами ZAB.RU рассказали о восстановлении повреждённого при взрыве газа здания – по их словам, строители решили стянуть трещины в несколько сантиметров и возводить новые этажи.
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