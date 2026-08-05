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Модрич о Барези: «Он олицетворял «Милан», я восхищался им и думал: «Вот так нужно играть и вести себя». Было бы прекрасно выиграть трофей и посвятить его Франко»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич назвал Франко Барези олицетворением ценностей «россонери». Бывший капитан «Милана» и защитник сбрной Италии скончался 31 июля в возрасте 66 лет.

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