Politico: прокуратура изучает переписку между фон дер Ляйен и главой Pfizer

Бельгийские прокуроры передали прокуратуре Евросоюза уголовное дело о расследовании в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросам закупок вакцин от коронавируса у американской компании Pfizer, сообщает Politico со ссылкой на представителя прокуратуры Льежа.
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