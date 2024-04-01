Politico: прокуратура изучает переписку между фон дер Ляйен и главой Pfizer

Бельгийские прокуроры передали прокуратуре Евросоюза уголовное дело о расследовании в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросам закупок вакцин от коронавируса у американской компании Pfizer, сообщает Politico со ссылкой на представителя прокуратуры Льежа.