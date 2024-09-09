В Ростове-на-Дону чествовали лучших жителей города

Торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших жителей Ростова-на-Дону состоялось в преддверии Дня города, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко 9 сентября в своем Telegram-канале.
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