Кто хуже, Ельцин или Горбачёв?

АндрейБорков

Каким образом можно сравнивать дерьмо кошачье и дерьмо собачье? Что Горбачев сука и предатель, изменник Родине, про мертвых обычно плохо говорить грешно, но Горбачева это правило не касается. Бори-алкаша так же это правило не касается от слова СОВСЕМ! Нам, тем кому за 45-50 на своем веку пришлось пережить сразу двоих правителей, которыми было сделано почти все, что бы уничтожить сначала СССР(что удалось), а потом и Россию. Но Ельцин Горбачеву уступал в уме и сообразительности, хотя по гнилости и скотинизму местами даже превосходил его. Ни в коем случае нельзя забывать этих двоих правителей, нельзя забывать то, что они натворили, необходимо постоянно и на всех уровнях помнить, что ИЗМЕНА, ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ВРЕДИТЕЛЬСТВО являются наихудшими преступлениями против Родины и народа.