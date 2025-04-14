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Кто хуже, Ельцин или Горбачёв?

Кто хуже, Ельцин или Горбачёв?

Завершающей трагедией прошлого века стал распад СССР. Главным виновником краха часто называют Бориса Ельцина, однако профессор Шахрай, один из авторов нашей Конституции, пишет, что главным чудовищем был всё-таки Михаил Горбачёв.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Оба сволочи. предатели.
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16 час.
Геннадий Хрипунов
Два дебила и урода , Горбатый начал уничтожать людей и страну, а Ельцин алкоголик продолжил уничтожать ещё сильней народ и страну, отдал страну пиндосам и гей-европе .
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10 час.
АндрейБорков
Каким образом можно сравнивать дерьмо кошачье и дерьмо собачье? Что Горбачев сука и предатель, изменник Родине, про мертвых обычно плохо говорить грешно, но Горбачева это правило не касается. Бори-алкаша так же это правило не касается от слова СОВСЕМ! Нам, тем кому за 45-50 на своем веку пришлось пережить сразу двоих правителей, которыми было сделано почти все, что бы уничтожить сначала СССР(что удалось), а потом и Россию. Но Ельцин Горбачеву уступал в уме и сообразительности, хотя по гнилости и скотинизму местами даже превосходил его. Ни в коем случае нельзя забывать этих двоих правителей, нельзя забывать то, что они натворили, необходимо постоянно и на всех уровнях помнить, что ИЗМЕНА, ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ВРЕДИТЕЛЬСТВО являются наихудшими преступлениями против Родины и народа.
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4 час.
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