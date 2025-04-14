Завершающей трагедией прошлого века стал распад СССР. Главным виновником краха часто называют Бориса Ельцина, однако профессор Шахрай, один из авторов нашей Конституции, пишет, что главным чудовищем был всё-таки Михаил Горбачёв.
Кто хуже, Ельцин или Горбачёв?
Комментарии
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Регина Толстоброва
Оба сволочи. предатели.
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16 час.
Геннадий Хрипунов
Два дебила и урода , Горбатый начал уничтожать людей и страну, а Ельцин алкоголик продолжил уничтожать ещё сильней народ и страну, отдал страну пиндосам и гей-европе .
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10 час.
АндрейБорков
Каким образом можно сравнивать дерьмо кошачье и дерьмо собачье? Что Горбачев сука и предатель, изменник Родине, про мертвых обычно плохо говорить грешно, но Горбачева это правило не касается. Бори-алкаша так же это правило не касается от слова СОВСЕМ! Нам, тем кому за 45-50 на своем веку пришлось пережить сразу двоих правителей, которыми было сделано почти все, что бы уничтожить сначала СССР(что удалось), а потом и Россию. Но Ельцин Горбачеву уступал в уме и сообразительности, хотя по гнилости и скотинизму местами даже превосходил его. Ни в коем случае нельзя забывать этих двоих правителей, нельзя забывать то, что они натворили, необходимо постоянно и на всех уровнях помнить, что ИЗМЕНА, ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ВРЕДИТЕЛЬСТВО являются наихудшими преступлениями против Родины и народа.
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4 час.
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