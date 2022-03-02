Дебур из «Вегаса» – 28-й тренер в истории НХЛ, одержавший 500 побед

Питер Дебур – 28-й тренер в истории НХЛ, одержавший 500 побед. «Вегас» обыграл сегодня его бывшую команду «Сан-Хосе» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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