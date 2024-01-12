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Папуа — Новую Гвинею объявили страной, опасной для российских туристов

Папуа — Новую Гвинею объявили страной, опасной для российских туристов

Порт-Морсби. Папуа — Новая Гвинея. Поездки в Папуа — Новую Гвинею в настоящее время нежелательны. Причина – массовые антиправительственные выступления, погромы и беспорядки, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

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