Папуа — Новую Гвинею объявили страной, опасной для российских туристов

Порт-Морсби. Папуа — Новая Гвинея. Поездки в Папуа — Новую Гвинею в настоящее время нежелательны. Причина – массовые антиправительственные выступления, погромы и беспорядки, пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.