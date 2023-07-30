От Шерлока до Пуаро: лучшие фильмы про сыщиков для любителей классических детективов

Вооруженные недюжинным умом и смекалкой, Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, Эраст Фандорин и другие гениальные следователи раскрывают запутанные дела — нам остается лишь восхищаться и смотреть увлекательные фильмы-детективы про сыщиков из прошлых эпох .