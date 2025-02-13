Российский автопром теснит китайских конкурентов

Начало 2025 года ознаменовалось приятными для российского автопрома тенденциями — как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинга», доля китайских автомобилей на рынке упала до 54 процентов, то есть на шесть процентных пунктов по сравнению с январем 2024 года.