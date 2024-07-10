Театр абсурда
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Театр абсурда

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Цинизм, фэйк и кастрюля на голове...

Цинизм, фэйк и кастрюля на голове...

Вчера, когда в социальных сетях появилась новость о том, что в Киеве произошло попадание ракеты в детскую больницу Охматдет, я сразу поняла, что перед саммитом НАТО, гниде обязательно нужны жертвы, неважно среди кого - детей, женщин или стариков.

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