Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Серия пенальти, промах Рэмзи и церемония награждения: смотрите яркие моменты финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Рейнджерс»

Смотрите обзор финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Рейнджерс». Немецкий клуб победил команду из Шотландии в серии пенальти (1:1, 5:4).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх