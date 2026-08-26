Дочь Олейникова намекнула на помолвку со звездой «Короля и Шута» Плотниковым

Дочь покойного телеведущего Александра Олейникова Дарья опубликовала в личном блоге снимок с кольцом на безымянном пальце, намекнув на помолвку со актером Константином Плотниковым, известным по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут».