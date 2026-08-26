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Рамблер

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Дочь Олейникова намекнула на помолвку со звездой «Короля и Шута» Плотниковым

Дочь Олейникова намекнула на помолвку со звездой «Короля и Шута» Плотниковым

Дочь покойного телеведущего Александра Олейникова Дарья опубликовала в личном блоге снимок с кольцом на безымянном пальце, намекнув на помолвку со актером Константином Плотниковым, известным по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут».

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