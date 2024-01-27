Хабаровские полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

В холле первого этажа Управления и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю работники культурного центра, переодетые в солдатскую форму советского периода, раздавали стилизованные карточки, ленточки и суточную норму хлеба, которую в те страшные годы блокады получали жители Ленинграда.