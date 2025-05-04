Путин послал сигнал Трампу: Тайвань лучше отдать Китаю? Ким Чен Ын не просто так прислал к нам спецназ

александр петров

Я конечно не "Ясно зрячий" коих в России развелось как у Сучки блох, однако. Все, что происходит в последнее время на СВО, даёт "игемону" "балшой" повод к размышлению. Влезете в конфликт по полной, получите по полной. И в данной ситуации ВС РФ, а с ними и Китая и Кореи, могут поставить в позу не только ЕС, но и их "игемона". И в этом случае, не очень важно что между нами "Болшая лужа"!!. Для гиперзвука РФ, Китая и Кореи это ерунда. А вот о последствиях стоило бы подумать. О ЕС я вообще молчу. Там, если разобраться, одна ракета с разделяемыми боевыми частями - это одно государство!! И если конфликт с ЕС неизбежен, думаю "игемон" стоя в сторонке и глядя на то как исчезает ЕС, сделает должные выводы для себя.