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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин послал сигнал Трампу: Тайвань лучше отдать Китаю? Ким Чен Ын не просто так прислал к нам спецназ

Путин послал сигнал Трампу: Тайвань лучше отдать Китаю? Ким Чен Ын не просто так прислал к нам спецназ

ИА Новороссия White House/Global Look Press/Коллаж NovorosInform Кремль дал понять, что имеет большой козырь против Вашингтона, публично заявляя о военном союзе с Северной Кореей.

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Комментарии
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анатолий ориничев
Про аппетиты правильно - глупая!!! Китай не провел еще ни одной захватнической войны, а вот по Тайваню, пожалуй верно написано.
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1 час.
александр петров
Я конечно не &quot;Ясно зрячий&quot; коих в России развелось как у Сучки блох, однако. Все, что происходит в последнее время на СВО, даёт &quot;игемону&quot; &quot;балшой&quot; повод к размышлению. Влезете в конфликт по полной, получите по полной. И в данной ситуации ВС РФ, а с ними и Китая и Кореи, могут поставить в позу не только ЕС, но и их &quot;игемона&quot;. И в этом случае, не очень важно что между нами &quot;Болшая лужа&quot;!!. Для гиперзвука РФ, Китая и Кореи это ерунда. А вот о последствиях стоило бы подумать. О ЕС я вообще молчу. Там, если разобраться, одна ракета с разделяемыми боевыми частями - это одно государство!! И если конфликт с ЕС неизбежен, думаю &quot;игемон&quot; стоя в сторонке и глядя на то как исчезает ЕС, сделает должные выводы для себя.
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1 час.
Юрий Золотарев
КОГДА Буданыча превратят в пыль?? Пора уже!
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1 час.
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