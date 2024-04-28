НА КОЛЕНИ ИЛИ ПОД ЗАД КОЛЕНОМ? РУССКУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД ДИАСПОРОЙ

И ЭТИ НЕДОРОСЛИ НЕ ЗНАЮТ СВОЕ МЕСТО! У ВСЕХ ЗАБРАТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО И ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, АУЛ ! И ПУСТЬ ТАМ ВСЕХ СТАВЯТ НА КОЛЕНИ И СТАРОГО И МАЛОГО! А ПРО РОССИЮ ПУСТЬ ЗАБУДУТ ЧТО ДЛЯ НИХ ЕЕ ПРОСТО НЕТ ГДЕ ОНИ ЖИЛИ ХОРОШО И РАБОТА БЫЛА И ХЛЕБ С МАСЛОМ И КРАСНОЙ ИКРОЙ!😜😜

seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич

Я служил в Закавказье на турецкой границе более 10 лет. Курды езиды или, как презрительно их называли армяне - езды! Их здорово то и не трогали и они сами никогда не конфликтовали.Жили в горах, занимались скотоводством.Наряжались всегда в свои национальные одежды.За 10 лет я не слышал ни о каких , даже самых малейших, конфликтах армян и езидов... И вдруг! Это не просто конфликт-это целенаправленное воспитание в семье.Выход прост-публичное выселение на русско-армянскую границу.Что бы знала вся община езидов и вся страна!