ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ В Ростовской области мигрантская тема "бомбанула" не по-детски. В обычной средней школе №4 города Батайска 9-классник сцепился в словесной перепалке с пожилой учительницей.
НА КОЛЕНИ ИЛИ ПОД ЗАД КОЛЕНОМ? РУССКУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД ДИАСПОРОЙ
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Алексадр Савельев
Надо чистку в правоохранительных органах.
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9 час.
Светлана Ефименко
И ЭТИ НЕДОРОСЛИ НЕ ЗНАЮТ СВОЕ МЕСТО! У ВСЕХ ЗАБРАТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО И ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, АУЛ ! И ПУСТЬ ТАМ ВСЕХ СТАВЯТ НА КОЛЕНИ И СТАРОГО И МАЛОГО! А ПРО РОССИЮ ПУСТЬ ЗАБУДУТ ЧТО ДЛЯ НИХ ЕЕ ПРОСТО НЕТ ГДЕ ОНИ ЖИЛИ ХОРОШО И РАБОТА БЫЛА И ХЛЕБ С МАСЛОМ И КРАСНОЙ ИКРОЙ!😜😜
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8 час.
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Я служил в Закавказье на турецкой границе более 10 лет. Курды езиды или, как презрительно их называли армяне - езды! Их здорово то и не трогали и они сами никогда не конфликтовали.Жили в горах, занимались скотоводством.Наряжались всегда в свои национальные одежды.За 10 лет я не слышал ни о каких , даже самых малейших, конфликтах армян и езидов... И вдруг! Это не просто конфликт-это целенаправленное воспитание в семье.Выход прост-публичное выселение на русско-армянскую границу.Что бы знала вся община езидов и вся страна!
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7 час.
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