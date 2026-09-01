30 историй о поступлении в первый класс, пропитанных ароматом астр и нового букваря

Запах новеньких учебников, скрип мела по доске и аромат цветов в вазе первой учительницы — истории о поступлении в первый класс наполнены теплыми эмоциями и уютными семейными моментами, которые помнишь долгие годы.
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