Коуч Тухватуллина порекомендовала не критиковать бывшего работодателя на собеседовании

Специалисты провели исследование и выяснили, что 92% людей испытывают стресс перед собеседованием. Сертифицированный коуч, тренер по публичным выступлениям, эксперт по смысловой упаковке Яна Тухватуллина рассказала, как можно этого избежать, пишет ИА RuNews24.
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