Коуч Тухватуллина порекомендовала не критиковать бывшего работодателя на собеседовании

Специалисты провели исследование и выяснили, что 92% людей испытывают стресс перед собеседованием. Сертифицированный коуч, тренер по публичным выступлениям, эксперт по смысловой упаковке Яна Тухватуллина рассказала, как можно этого избежать, пишет ИА RuNews24.