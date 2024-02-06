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Коуч Тухватуллина порекомендовала не критиковать бывшего работодателя на собеседовании

Коуч Тухватуллина порекомендовала не критиковать бывшего работодателя на собеседовании

Специалисты провели исследование и выяснили, что 92% людей испытывают стресс перед собеседованием. Сертифицированный коуч, тренер по публичным выступлениям, эксперт по смысловой упаковке Яна Тухватуллина рассказала, как можно этого избежать, пишет ИА RuNews24.

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