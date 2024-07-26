Все делают ЭТО — и животные тоже

Задумайтесь вот только на секунду: если ваш ребенок спросит, как у змей или бабочек появляются детеныши, что вы ответите? Мы вдруг поняли, что, прожив больше двух-трех десятков лет, давно окончив школу и забыв уроки биологии, до сих пор не в курсе, как некоторым животным удается размножаться, не пострадав при этом по очевидным причинам (в случае крокодилов и ежей).