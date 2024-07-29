Дональд Трамп поддержал «стратегический запас биткоинов» в своей речи перед Crypto Faithful

Фото: er10.kz Бывший президент Дональд Трамп в своей программной речи на конференции по биткоинам в Нэшвилле в субботу изложил план по ускорению роста криптовалют и превращению США в центр криптовалютного майнинга.
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