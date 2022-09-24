Великобритания готовит законопроект, позволяющий налагать арест, замораживать и изымать криптовалюту

Великобритания намерена расширить полномочия правоохранительных органов страны в сфере регулирования криптовалютного рынка, приняв очередной законопроект, который предоставит властям больше возможностей для изъятия, заморозки и возврата криптовалют.
Великобритания намерена расширить полномочия правоохранительных органов страны в сфере регулирования криптовалютного рынка, приняв очередной законопроект, который предоставит властям больше возможностей для изъятия, заморозки и возврата криптовалют.
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