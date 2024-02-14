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Марочко: Украина специально допустила разлив нефтепродуктов в реки под Харьковом

Марочко: Украина специально допустила разлив нефтепродуктов в реки под Харьковом

Украинские боевики специально спровоцировали экологическую катастрофу в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

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