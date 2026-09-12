Розенбаум рассказал, как в начале карьеры уходил в минус после каждого концерта

Александр Розенбаум вспомнил о первых выступлениях со ставкой в пять рублей Народный артист России Александр Розенбаум рассказал о начале своей музыкальной карьеры и переходе из медицины в профессиональное творчество.
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