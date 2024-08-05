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Царьград

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В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

По предварительной информации, водитель "Газели" уснул за рулём.Авария произошла утром 5 августа на дороге "Темрюк — Краснодар — Кропоткин".

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