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Не отказывай себе в слабости…

Не отказывай себе в слабости…

Не отказывай себе в слабости…Покупай любимые сладости…Утром встань хоть чуть-чуть позднее,Ведь поспать иногда важнее!Поиграй полчаса с котом,Отложив дела на потом!Выпей кофе с воздушной пенкой,Из блондинки вдруг стань шатенкой!Съешь сама килограмм клубники!Окунись в любимые книги!Не пытайся найти ответы,Босоножки смени на кеды!Или сделай наоборот,Ведь каблук тебе так идёт!Полюби себя, без сомнения,Невзирая на чьё-то мнение!Не берись ничего доказывать!И не бойся порой отказывать.

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