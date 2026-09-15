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Иркутск Сегодня

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«Байкальские Соколы» одержали вторую победу на Кубке России

15 сентября 2026 года иркутский хоккейный клуб «Байкальские соколы» встретился с командой кемеровчан в рамках Кубка России.

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