Лавров: ядерным державам необходимо общаться за столом переговоров

Ядерным державам следует общаться за столом переговоров, а не кричать друг на друга. Об этом в ходе интервью с американскими блогерами Ларри Джонсоном, Марио Науфалу и Эндрю Наполитано заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.