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Петербургские метрологи отказываются от отечественного автопрома

Петербургские метрологи отказываются от отечественного автопрома

Президент России Владимир Путин призвал чиновников пользоваться машинами российских производителей. Власти Петербурга и бюджетные предприятия города распродают старые иномарки и закупают новые машины, согласно рекомендациям главы России.

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