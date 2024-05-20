Петербургские метрологи отказываются от отечественного автопрома

Президент России Владимир Путин призвал чиновников пользоваться машинами российских производителей. Власти Петербурга и бюджетные предприятия города распродают старые иномарки и закупают новые машины, согласно рекомендациям главы России.
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