Член Сената Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм* обратился к правительству киевского режима с призывом предложить вышедшим в отставку военнослужащих войск Организации Североатлантического Договора пилотировать переданные украинской стороне боевые самолёты F-16.
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