Меддепартамент Севастополя раскачала Прокуратура

Дети-инвалиды с паллиативным статусом два года не получали необходимое медицинское обеспечение. Лишь после того как в ситуацию вмешалась Прокуратура, вынесшая представление в Департамент здравоохранения, медицинское обеспечение было восстановлено.
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