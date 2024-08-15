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Алаудинов: ВСУ поменяли тактику и лезут во все щели

Алаудинов: ВСУ поменяли тактику и лезут во все щели

Украинские боевики планировали быстро занять Курскую область, но не смогли. Теперь противник поменял тактику в надежде внести смуту в ряды российских войск, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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