Участники топливного рынка в российских регионах получили предупреждения

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Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо, сообщили в ведомстве.