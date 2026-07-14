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Участники топливного рынка в российских регионах получили предупреждения

Участники топливного рынка в российских регионах получили предупреждения

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо, сообщили в ведомстве.

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