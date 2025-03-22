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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Молодежная сборная России проиграла Колумбии U-20 (0:1) в товарищеском матче. Гол хозяева забили с пенальти на 90-й минуте

Встреча молодежных сборных проходила на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо (Колумбия). Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

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