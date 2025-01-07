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Блог частного инвестора

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Доллар лает, но укусит ли?

Доллар лает, но укусит ли?

Если вы хотите знать, что будет делать президент, вы должны спросить об этом у самого президента. Реакция рынка на инсайд Washington Post, согласно которому команда Дональда Трампа рассматривает возможность универсальных тарифов для каждой страны, нацеленных только на критический, а не на весь импорт, могла показаться слишком эмоциональной.

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