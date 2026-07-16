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ИА Регнум

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«С нарастающим масштабом». Украина пожинает плоды своих пиар-атак на Россию

«С нарастающим масштабом». Украина пожинает плоды своих пиар-атак на Россию

16 июля армия России нанесла удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по портовой инфраструктуре Одессы и порту Южный, а также по судну и быстроходному катеру сил специальных операций ВСУ в Черном море.

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