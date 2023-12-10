Копенгаген – Галатасарай где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 12 декабря

Копенгаген – Галатасарай где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 12 декабряКопенгаген – Галатасарай где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 12 декабря.