В «Сбере» выступили за ужесточение ответственности за передачу карт третьим лицам

По данным «Сбера», в России количество дропов (людей, с помощью счетов которых злоумышленники выводят украденные средства) достигает 2 млн человек, оценил в интервью «Известиям» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
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