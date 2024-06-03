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В «Сбере» выступили за ужесточение ответственности за передачу карт третьим лицам

В «Сбере» выступили за ужесточение ответственности за передачу карт третьим лицам

По данным «Сбера», в России количество дропов (людей, с помощью счетов которых злоумышленники выводят украденные средства) достигает 2 млн человек, оценил в интервью «Известиям» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

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