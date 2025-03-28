Распространяющих ложь о Трампе нужно привлекать к ответственности – Маск

Американский бизнесмен, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления, Илон Маск считает, что нужно привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложные заявления о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе.
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