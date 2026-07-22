Телеканал "78" В России растет недовольство выплатами бывшим мигрантам, живущим за счет бюджета РФ.
«Берём то, что сами построили»: мигранты из Средней Азии ответили россиянам, недовольным раздачей им квартир
Комментарии
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Ураганов Иван
Ну вот и дожили до светлого будущего,мигранты уже права качают!Ужасть!!!!!
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1 м.
Евгений Благородный
Да ничего массово они не возьмут, а статья провокационная. Вы меньше видитесь на вброссы провокаторов.
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1 м.
Виктор Гайдуков
Я не знаю, может быть статья и провокационная, но так ведь она построена не на пустом месте. Миграционное законодательство надо менять. Надо регламентировать процессы въезда в Россию, проверки при въезде, времени пребывания на территории России, отменить заезд целыми выводками иждивенцев и, что очень важно, установить срок пребывания иностранцев в России, до получения гражданства, не менее. чем три-пять лет. А потом, после получения гражданства России, с принесением КЛЯТВЫ, ввести ещё и ценз оседлости 5, а лучше 10 лет, и только после этого иностранец получит право занимать государственные должности, избирать и быть избранным в органы государственного управления. Само по себе ничего не изменится. Будем надеяться на наших НАРОДНЫХ избранников. Надеюсь, что они помнят кто и зачем их избирает.
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1 м.
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