«Берём то, что сами построили»: мигранты из Средней Азии ответили россиянам, недовольным раздачей им квартир

Виктор Гайдуков

Я не знаю, может быть статья и провокационная, но так ведь она построена не на пустом месте. Миграционное законодательство надо менять. Надо регламентировать процессы въезда в Россию, проверки при въезде, времени пребывания на территории России, отменить заезд целыми выводками иждивенцев и, что очень важно, установить срок пребывания иностранцев в России, до получения гражданства, не менее. чем три-пять лет. А потом, после получения гражданства России, с принесением КЛЯТВЫ, ввести ещё и ценз оседлости 5, а лучше 10 лет, и только после этого иностранец получит право занимать государственные должности, избирать и быть избранным в органы государственного управления. Само по себе ничего не изменится. Будем надеяться на наших НАРОДНЫХ избранников. Надеюсь, что они помнят кто и зачем их избирает.