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Роман Трушечкин: «С уходом Уткина не осталось человека, который мог бы написать горькую, неприятную, хлесткую правду. Комментарий Васи мог приземлить»

– Мнение кого из профи о вашей работе по-прежнему важно? Давно нет Владимира Никитича Маслаченко. Ушли Розанов и Уткин.

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