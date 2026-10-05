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Молодые дзюдоисты выступили на Всероссийских соревнованиях в Барнауле. Фото

Молодые дзюдоисты выступили на Всероссийских соревнованиях в Барнауле. Фото

В барнаульском физкультурно-оздоровительном комплексе "Виктория" 2 и 3 октября прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает "КП-Барнаул".

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