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В Приморье вылечили и выпустили в море раненную винтом судна ларгу

В Приморье вылечили и выпустили в море раненную винтом судна ларгу

В Приморье специалисты реабилитационного центра «Тюлень» вылечили самку тюленя-ларги, получившую травмы от винта судна, и вернули ее в естественную среду.

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