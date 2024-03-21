Снял то, что прячут в Северной Корее: туристу удалось оторваться от гида и снять видео с велосипеда

Николай Берлизов

Ну и чего такого "запретного" этот любитель острых ощущений в итоге наснимал? На его видео - чистые улицы со вполне современной застройкой, по которым идут хорошо одетые люди и ездят вполне современные автомобили. Поснимал бы в Риме бомжей, ночующих на вокзале Термини, или закрытые на замок мусорные баки в Испании (чтобы бомжи не рылись в поисках объедков), или мусорные кучи на улицах Парижа... А в итоге - лишний плюс столице коммунистической Северной Кореи!