Иностранцу в Пхеньяне доступны только определенные туристические объекты. Список утверждают власти, туристов возят с гидами под присмотром.
Снял то, что прячут в Северной Корее: туристу удалось оторваться от гида и снять видео с велосипеда
Комментарии
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Николай Берлизов
Ну и чего такого "запретного" этот любитель острых ощущений в итоге наснимал? На его видео - чистые улицы со вполне современной застройкой, по которым идут хорошо одетые люди и ездят вполне современные автомобили. Поснимал бы в Риме бомжей, ночующих на вокзале Термини, или закрытые на замок мусорные баки в Испании (чтобы бомжи не рылись в поисках объедков), или мусорные кучи на улицах Парижа... А в итоге - лишний плюс столице коммунистической Северной Кореи!
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21 час.
лл
лина любимцева
Потому людей днем на улицах мало, что ВСЕ НА РАБОТЕ, а не шляются где и как попало...
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18 час.
Л
Леонид
"Свинья везде грязь найдет!" (с)
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15 час.
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