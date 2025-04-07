Нрав «американца» успокоят: эксперты уверены, что в апреле 2025 доллар зафиксируется на уровне 80-90 рублей Ирэн ОрлонскаяВ апреле прогнозируется, что курс доллара будет находиться в диапазоне 80-90 рублей, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью aif.