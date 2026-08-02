Рейсы из Санкт-Петербурга и Ноябрьска 3 августа задержат на несколько часов

В аэропорту Ноябрьска 3 августа задержаны два рейса авиакомпании «Ямал». Изменения коснулись рейсов из Санкт-Петербурга в Ноябрьск и из Ноябрьска в Минеральные Воды, следует из онлайн-табло воздушной гавани округа.
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