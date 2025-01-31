Курс валют НБМ на 31 января

Молдавский лей в конце рабочей недели ослабел по отношению к евро и к доллару. В частности, за день он уступил у единой европейской валюты два с половиной бана, а американской валюте - почти четыре бана, передает Noi.
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