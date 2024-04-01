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Махровый цинизм! Ролик вскрыл всю правду о работе МФЦ для мигрантов "Сахарово"

Махровый цинизм! Ролик вскрыл всю правду о работе МФЦ для мигрантов "Сахарово"

Все коррупционеры, работающие в качестве чиновников или сотрудников в миграционной сфере - все они, и каждый в отдельности, являются такими же виновными в произошедшем в "Крокусе", как, скажем, дирекция этого "Крокуса", экономившая на стройматериалах, системе пожаротушения и охране, которая стоила бы других денег, если бы это были не контролеры, а реальные охранники с оружием.

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