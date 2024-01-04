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Полковник Бреттон-Гордон: НАТО может начать войну против РФ на Украине

Полковник Бреттон-Гордон: НАТО может начать войну против РФ на Украине

Североатлантический блок может ввести войска на Украину, если проблемы ВСУ на поле боя усугубятся. Об этом во время общения с TalkTV заявил полковник Вооруженных сил Соединенного Королевства в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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