Полковник Бреттон-Гордон: НАТО может начать войну против РФ на Украине

Североатлантический блок может ввести войска на Украину, если проблемы ВСУ на поле боя усугубятся. Об этом во время общения с TalkTV заявил полковник Вооруженных сил Соединенного Королевства в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
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